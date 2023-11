Il bambino lasciato solo in classe perché plusdotato a Cosenza | «Una maestra ha aizzato i genitori contro mio figlio»

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) In unadi terza elementare di Rende in provincia didegli altri alunni si sono organizzati per lasciare unin. Per protesta.il bimbo, otto anni, è «iperattivo». A denunciare i fatti è stata la madre. Ilera stato inserito nelladadue giorni. È consideratoe con un quoziente intellettivo superiore alla media. Parla italiano ed inglese, suona strumenti musicali senza averli studiati ed è velocissimo nei conti. La madre, avvocata, ha inviato un esposto in procura. La dirigente scolastica ha avviato un’indagine interna. Il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara ha inviato gli ispettori. La madre invece ha ...