(Di martedì 28 novembre 2023) È sera quando i corpi senza vita di due “collaborazionisti d’Israele” sono trascinati per strada, dileggiati e al grido di “Allahu Akbar” ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Digitale terrestre - novità per numerazione canali a fine ottobre

Fine ottobre con tempo instabile in tutte le regioni

Tutti pazzi per il panettone

Il negozio di alimentari Faicco's su Bleecker Street aveva la vetrina dedicata solo al panettone già a, anche la catena Whole Foods, simbolo del cibo sano e biologico, anche se oggi è di ...

Accordo sugli ostaggi, oggi Hamas ha liberato 9 bambini e 2 madri. La tregua prorogata di due giorni - Il segretario di Stato americano Antony Blinken visiterà ancora una volta Israele e Cisgiordania entro la fine della settimana - Il segretario di Stato american RaiNews

Borrell chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza Euronews Italiano

"Il 7 ottobre è la fine del compromesso e il ritorno del Jihad". Parla Georgers Bensoussan

"La guerra in Israele è un nuovo episodio della lotta tra due nazionalismi. Ma questa lettura non funziona più. Una lettura religiosa sembra più convincente con un’organizzazione islamista che non pre ...

Ilan Pappé: «Deriva messianica, il sionismo verso la sua fine»

Il 7 ottobre ha rappresentato una rottura traumatica per la società ... Ci sono differenze anche tra di loro: chi vive in Cisgiordania vuole vedere la fine dell’occupazione e dell’oppressione, pensa ...