Il 2024 di I Wonder Pictures si dedica al grande cinema d' autore | da La zona di interesse a Hors-Saison

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 novembre 2023) Grandi titoli dai principali festival internazionali arricchiscono il listino Iper il, da Ladia Robot Dreams e. Se il 2023 è stato l'anno di Everything Everywhere All at Once, anche per la sua offerta delattinge ald', pescando dai più importanti festival internazionali per costruire un listino ricco di titoli di qualità e sicuroper il pubblico cinefilo (e non solo). Ce n'è per tutti i gusti, muovendosi tra le proposte di Cannes, Berlino e Venezia, con titoli di qualità che abbiamo già certificato nel corso dell'anno che si sta chiudendo con le ...