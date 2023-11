Il 2023 su Apple Music | dai record di Taylor Swift all’ascesa di Afrobeat e J-Pop

Leggi su funweek

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilvede, ormai, stagliarsi all’orizzonte il suo tramonto e come ogni anno è tempo di fare qualche bilancio anche ina. Ad aprire le danze èche – dopo aver incoronatoArtista dell’Anno – svela le classifiche con i brani di maggior successo sulla piattaforma e su Shazam e, per la prima volta, anche le canzoni più cantate conSing. Non solo, è disponibile anche l’attesissima esperienza Replay che regala a ogni utente la propria colonna sonora degli ultimi dodici mesi. Partiamo dalla Top 10 brani suItalia, che vede in vetta CENERE di Lazza. “È stato un anno che difficilmente scorderò – commenta l’artista – Ringrazio tutte le persone che sostengono la mia ...