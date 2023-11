(Di martedì 28 novembre 2023) Novità sostanziale nel mondo del calcio. Come annunciato dall'(International Football Association Board), è stata promossa per la fase di sperimentazione l'espulsione a

IFAB, approvata l'espulsione a tempo: il comunicato ufficiale

, il comunicato ufficiale sull'espulsione a tempo Nel corso del Business Meeting annuale (ABM) tenutosi oggi a Londra, presieduto da Ian Maxwell, amministratore delegato della Federcalcio ...

IFAB, approvata l’espulsione a tempo: il comunicato ufficiale ItaSportPress

L'IFAB dà il via alla sperimentazione per le espulsioni a tempo nel ... Eurosport IT

Tennis: Next Gen Finals, vittoria per Cobolli, sconfitto Nardi

Una vittoria e una sconfitta per i tennisti azzurri impegnati nelle Next Gen Atp Finals, cominciate oggi a Gedda, in Arabia Saudita. Flavio Cobolli, n.100 del ranking e quinta testa di serie, ha ...

L'IFAB dà il via alla sperimentazione per le espulsioni a tempo nel calcio

L'IFAB ha anche accolto gli esiti positivi della comunicazione ... Ogni nuova introduzione di norme o regole nel gioco del calcio deve prima essere prima approvata da questo organo. E con il via ...