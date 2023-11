I Greta Van Fleet in concerto a Mantova | data e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 novembre 2023) La band hard-rock americana dopo il sold out del 30 novembre a Bologna torna in Italia in Piazza Sordello il 7 luglio 2024– Dopo lo strabiliante sold-out delladel 30 novembre all’Unipol Arena di Bologna, iVan, tornano in Italia con nuovo appuntamento il 7 luglio 2024 in Piazza Sordello di. La band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka vincitrice di un Grammy, fa subito ritorno nel nostro paese celebrando l’ultimo disco “Starcatcher”, uscito il 21 luglio. La vendita deisarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 1 dicembre su livenation.it. “Starcatcher” è stato molto apprezzato dalla critica internazionale. In questa raccolta di dieci canzoni la band esplora la dualità tra fantasia e realtà e il contrasto traluce e oscurità. “Avevamo ...