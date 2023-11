I Gormiti diventano una serie tv | nel cast pure un vincitore del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di martedì 28 novembre 2023) Chi è stato un bambino del nuovo millennio ha probabilmente amato i, la linea di piccole action figure da collezionare. Come riporta Wikipedia, isono i “guerrieri dell’isola di Gorm, suddivisi in due grandi eserciti (del bene e del male) secondo una mitologia creata per l’occasione. I due eserciti sono a loro volta suddivisi in vari popoli, usualmente legati a un elemento naturale (Terra, Mare, Aria, Foresta, Vulcano, Luce e Tenebre), che ne caratterizza aspetto e poteri“. Bambolotti,animate, videogiochi eun paio di film: i fan deihanno potuto vedere i loro beniamini in tutte le salse. Probabilmente non sanno però che è in lavorazione anche la primatelevisiva ispirata a loro prodotta da Iginio Straffi, papà della Winx, e che nel ...