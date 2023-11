I fuorionda del regista Rai Michele Guardì alle Iene | insulti “misogini e omofobi” | «Roba vecchia | ecco perché mi attaccano» – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) IlRaiè finito nel mirino delle, che hanno annunciato un servizio di Filippo Roma per martedì 28 novembre a proposito di una serie dicontroversi. Nell’audio anticipato da una clip sui social del programma di Italia1 si sente il padre de “I fatti vostri” urlare una serie diora nei confronti di Giancarlo Magalli, ora di altre persone inquadrate durante la trasmissione che sta curando. Audio però che non sarebbero inediti, come in diversi hanno fatto notare sui social e come ha sottolineato TvBlog, che ha sentito il registra: «Cose vecchie – ha detto– non ha rilievo per me. Sono assolutamente tranquillo». Parte di queisarebbero stati già mandati in onda ben 11 anni fa da Antonello Piroso ...