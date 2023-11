I bimbi hanno paura dei medici? Alla Smart Clinic di Oriocenter arriva l’orsetto Teddy

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) Orio al Serio. Sabato 2 dicembre il progetto “Bear Hospital” (THB)negli ambulatori delladel Centro Commerciale, graziecollaborazione tra il Rotaract Distretto 2042 e il Gruppo San Donato, con il patrocinio di GSD Foundation ETS. L’idea ha come obiettivo principale quello di aiutare i bambini a combattere lanei confronti die ospedali e nasce da un’idea congiunta delle associazioni internazionali degli studenti dina. Il progetto si propone di far familiarizzare i bambini – dai 4 ai 9 anni – con l’ambiente di cura, in modo da ridurre significativamente i loro livelli di ansia e di stress quando devono affrontare una visita medica. La chiave scelta per migliorare la loro ...