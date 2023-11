“Ho deciso di metterci la faccia” | parla Alessandra Accardo | la poliziotta stuprata a Napoli

(Di martedì 28 novembre 2023) Hadire pubblicamente, lanell’ottobre del 2022 da un uomo che l’ha aggredita mentre tornava a casa dopo il lavoro.hato ieri a un incontro organizzato dall’istituto Notarangelo-Rosati di Foggia e poi in un’intervista al Corriere della Sera. “Le vittime vanno ascoltate con rispetto. Condividere il dolore aiuta te e gli altri”, ha detto, che hadire apertamente di quel che le è successo. Ladella questura diè statamentre tornava a casa dopo aver finito il suo turno, aggredita da un uomo ...

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: manifestazioni in Puglia

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: anche in Puglia, come nel resto d'Italia, sono stete decine le manifestazioni. Cortei silenziosi ...

Violenza sulle donne: preti di Lecce ci mettono la faccia. Baturi: l’amore vero non pretende

Si celebra oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e un gruppo di preti della diocesi hanno accettato, anche su sollecitazione di Portalecce hanno deciso di m ...