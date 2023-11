Hit Parade | Sfera Ebbasta domina la classifica

(Di martedì 28 novembre 2023) Gli equilibri nellaFimi/Gfk vengono messi a dura prova dall’ingresso nella Top10 tra vinili, album e singoli di. È stata un’altra settimana ricca di nuove uscite e anche inaspettati annunci da parte dei più importanti nomi sulla scena musicale internazionale. Si ribalta la situazione nelladegli album, ma anche in quella dei vinili e dei singoli.ha sorpreso tutti e si è portato a casa tantissimi record a solo pochi giorni dall’uscita del nuovo album. Non mancano nuovi ingressi, tra declini e inaspettate risalite. In cima allaCalcutta e, foto Ansa – VelvetGossipCon X2VRle classifiche ...

Vasco Rossi: 40 anni di 'Bollicine', esce la versione rimasterizzata

... il secondo pubblicato per Carosello Records, che vendette allora oltre 1 milione di copie diventando il disco più venduto dell'anno e portando per la prima volta il rock italiano nelle...

Sfera Ebbasta, il nuovo album a valanga sulla hit parade Agenzia ANSA

"Sfera Ebbasta: il nuovo album 'a valanga' conquista la hit parade ... Tendenzediviaggio

Canton Christmas Parade to light up downtown

The Canton Christmas Parade will strike out at 6 p.m., Thursday, Dec. 7, with this year's theme of Smoky Mountain Christmas. The grand marshal will be Southern Appalachian Highlands Conservancy in ...

Kettle Valley's 4th annual Parade with a Purpose is hitting the streets on Saturday

Kettle Valley’s fourth annual Parade with a Purpose returns this weekend with all funds going to The Bridge Youth & Family ...