Hispano Suiza Sagrera | è in arrivo l’evoluzione della Carmen

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 novembre 2023) Lo storico marchio iberico di automobili sportive ha in programma di lanciare molto presto un nuovo modello:riproporrà la formulasupersportiva elettrica ad altissime prestazioni in chiave lussuosa e molto personale Il 2024 segnerà un importante traguardo per la, che potrà festeggiare ben 120 anni di storia del marchio. Ovviamente la casa automobilistica spagnola non può vantare una carriera produttiva altrettanto lunga e costante, ma il grande fascino legato al suo nome è stato comunque sufficiente a tenerne in vita la memoria sino ad anni recenti. Nel 2019 infatti, il marchio è stato rilanciato ad opera del Gruppo Peralada e di Miguel Suqué Mateu, pronipote di uno degli storici fondatori che diedero origine all’avventura nel lontano ...