Highlights e gol Lazio-Celtic 2-0 | Champions League 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la quinta giornata dei gironi di. All’Olimpico nel primo tempo diverse occasioni per i biancocelesti, che sono però parecchio imprecisi sottoporta. Nella ripresa la squadra di Sarri pare spegnersi sempre più, poi nel finale ecco la doppietta di Ciro Immobile che può valere la qualificazione. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Le partite delle 18.45 Lazio - Celtic 2 - 0 ( TABELLINO -) 82' e 85' Immobile Shakhtar Donetsk - Anversa 1 - 0 ( TABELLINO -) 12' Matviienko Le partite delle 21 Milan - Borussia Dortmund LIVE Sky Sport Uno, 4K, Sky Sport 252 Psg - Newcastle LIVE Sky Sport 253 Feyenoord - Atletico Madrid LIVE Sky Sport 254 ...

