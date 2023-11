(Di martedì 28 novembre 2023) Il capitano della nazionale australiana ha criticato l’attuale formula e il trionfo degli Azzurri: “L’organizzazione è stata buona, ma ricordo le partite al meglio dei cinque set, andata e trasferta… Sono stufo di competere sempre sullo stesso campo” Trionfo in, una domenica sensazionale per la storia del tennis nostrano. Maiaveva battuto l’Australia nella competizione. Un tabù sfatato nell’appuntamento più importante, quello che ha permesso agli Azzurri di conquistare l’insalatiera dopo lunghi 47 anni. Arnaldi e Sinner hanno firmato la vittoria dopo l’impresa centrata contro la Serbia il giorno prima. Lleyton, capitano dell’Australia, ha sminuito la vittoria delin: “Non è quelladi una volta…” ...

Pilic, ex coach di Novak Djokovic, critica la stampa: 'Sminuisce i suoi successi'

" La stampa occidentaletutti i successi di Novak e non vuole accettare il fatto che sia ... test antidoping prima della partita di Coppa Davis: "È inaccettabile" • Coppa Davis -...

Panatta e il paragone con la mitica squadra del '76: "Niente in comune" Corriere dello Sport

Hewitt sminuisce l’Italia: “Non ha vinto la vera Coppa Davis” Notizie.com

Pilic, ex coach di Novak Djokovic, critica la stampa: "Sminuisce i suoi successi"

Nikola Pilic, ex allenatore croato di Novak Djokovic, in una recente intervista ha raccontato di come viene ‘visto’ il fuoriclasse serbo dalla stampa occidentale. Secondo il coach i giornali non rendo ...