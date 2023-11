Harry e Meghan | William e Kate | i rapporti restano tesi ma non rinunciano un’importante tradizione natalizia

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 28 novembre 2023) Malgrado il rapporto tra il principeMarkle da un lato e il principeMiddleton dall’altro stia attraversando ancora forti tensioni è emerso che le coppie hanno comunque deciso di onorare e prendere parte insieme ad un importante, ponendo al centro di questa scelta il bene dei loro figli. In un’atmosfera carica di tensioni e divisioni che sembrano destinate a non trovare una soluzione, il Principee il Principesembrano destinati a trascorrere il Natale separatamente quest’anno. Tuttavia, anche se la faida familiare potrebbe impedire una riunione sotto l’albero, i legami tra i due fratelli non sembrano essere completamente spezzati. L’ultima volta che i due fratelli condivisero le ...