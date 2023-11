«Ha migrato | è parzialmente incapace di intendere e di volere» | la perizia su un 22enne accusato di rapina a Milano

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) Un cittadino marocchino di 22 anni in carcere aper aver cercato di rubare un telefonino ha ricevuto una diagnosi di fattore patogeno per il fatto di aver. Lapsichiatrica è stata disposta dal giudice delle indagini preliminari Fabrizio Filice. Gli esperti hanno stabilito che nei suoi confronti «la migrazione ha costituito un fattore patogeno, aggravando in un post adolescente i preesistenti aspetti di disregolazione del comportamento». Il Corriere della Sera racconta che il giovane è giunto in Italia passando da un campo di trafficanti di esseri umani in Libia. Ha atteso il pagamento del riscatto sollecitato ai famigliari a cui era stata mandata una sua foto con una pistola alla tempia. Questi fatti hanno fornito una «dimensione fortemente patologica» al «deragliamento clinico manifestato dopo l’arrivo in ...