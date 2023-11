Greta sbotta a Mirko in puntata al Grand Fratello | “La nostra storia finisce qui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladi ieri sera alha fatto molto discutere. Da giorni il pubblico segue con entusiasmo il riavvicinamento trae Perla, ma ieri sera ilha voluto giocare un brutto scherzo achiamando in diretta, la tentatrice con cui è uscito dopo Temptation Island, e con cui ha avuto una breve relazione. Dopo la discussione avvenuta in prima serata, pare che Alfonso Signorini abbia chiesto all’ex tentatrice di entrare in casa. Ieri seraalha detto: “Laqui“, ma continuerà ad essere di questo pensiero una volta entrata in casa? Le parole di ...