Greta Rossetti è una nuova concorrente del GF | ecco quando entrerà nella Casa

Greta Rossetti lascia Mirko Brunetti in diretta

Clamoroso al GF, Greta Rossetti posta una storia allusiva (FOTO): entra nella casa di Cinecittà

Pochi minuti fala fidanzata () di Mirko Brunetti ha pubblicato una Storia Instagram in cui si vede il finestrino di un treno e una frase che ha fatto rizzare le orecchie ai fan del programma: "Rome, ...

Pagelle Grande Fratello 27 novembre, Greta lascia Mirko in diretta e poi entra nella casa QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello, Greta: dal confronto con Mirko-Perla alla proposta di Signorini. La sua decisione

Grande Fratello, il ritorno di Greta Rossetti: il confronto in diretta con i due gieffini, Perla e Mirko. L'accaduto ...

Grande Fratello, nominati ed eliminato di lunedì 27 novembre: Greta lascia Mirko in diretta e diventa concorrente

In sostanza, Greta Rossetti ha lasciato Mirko Brunetti in diretta televisiva: “Per me finisce qua la relazione”.