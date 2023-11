Greta a Mirko | «Non sei l' uomo che voglio nella mia vita»

(Di martedì 28 novembre 2023) Al Grande Fratello 2023 di ieri sera (27 novembre) è andato in onda un atteso confronto tra Perla Vatiero,Rossetti eBrunetti. Un faccia a faccia che ha contribuito a fare chiarezza e ad alimentare la curiosità del pubblico. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni X Leggi anche › Al “Grande ...

Grande Fratello - Mirko Brunetti sbugiarda Greta Rossetti : “Ecco cosa mi aveva detto prima del mio ingresso in Casa!”

Grande Fratello : Angelica eliminata - Greta lascia Mirko ma sabato entra nella casa - nove in nomination

Grande Fratello: Angelica eliminata, Greta lascia Mirko ma sabato entra nella casa, nove in nomination

I Triangoli del Grande Fratello Perla -Rossetti ieri si è confrontata prima con Perla Vatiero , ex del suo fidanzato, e poi con lo stesso Brunetti. Le due ragazze hanno ...

Pagelle Grande Fratello 27 novembre, Greta lascia Mirko in diretta e poi entra nella casa QUOTIDIANO NAZIONALE

Il confronto tra Perla e Greta al GF: Faccio un passo indietro, Mirko è ancora innamorato di te Fanpage.it

GF, Greta si prepara ad entrare in Casa ma su Twitter i “Perletti” protestano. Cosa accadrà

Greta Rossetti entrerà al Grande Fratello come nuova concorrente, ma i "Perletti" non ci stanno e considerano questa scelta una mancanza di rispetto ...

Grande fratello: arriva un fantasma in casa, nascono due triangoli amorosi, Rosy sconvolge tutti

Greta, in un faccia a faccia con Mirko, ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua relazione con lui: "Credo che ormai siamo arrivati a un momento in cui per rispetto di entrambi dobbiamo ...