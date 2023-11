Grandi manovre nel Ppe La spinta Tajani-Weber in vista delle europee

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) “Lo Stato di diritto in Spagna è a rischio”. Manfrednon gira attorno al problema iberico, in una fase caratterizzata non solo dall’attivismo del Ppe in chiave, ma dall’esigenza di tornare pivot dopo gli anni guidati dalla grande coalizione a Bruxelles (oltre che a Berlino). Il vertice di Barcellona, a cui ha preso parte il gotha del partito, ha registrato sia l’accelerata diche l’impostazione politica del ministro degli Esteri italiano Antonio, con l’obiettivo di essere pronti alle urne di giugno e, in secondo luogo, anche ad una stagione di nuove (e naturali) alleanze parlamentari indi una commissione politica. Il caso spagnolo Il Ppe invia un monito preciso al neo-governo di Madrid e lo fa per bocca del vicepresidente Siegfried Muresan. Ovvero, la Spagna potrebbe ...