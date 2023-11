Grande Fratello | Vittorio Menozzi fa chiarezza sul suo rapporto con Beatrice Luzzi | “Non la bacerei perché…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 novembre 2023) Iltracontinua a far discutere. Se da una parte in molti, sia telespettatori, sia inquilini all’interno della Casa del, pensano ci possa essere un interesse reciproco, i diretti interessati continuano a parlare solamente di amicizia. Proprio ieri sera, durante la diretta, si è a lungo parlato di questo. Una volta terminata la diretta peròsi è sfogato con Mirko Brunetti che gli ha consigliato: Con Giuseppe gestiscila meglio, Vitto. Io penso che tu hai sbagliato quando hai detto: “E’ uno che si è fatto manipolare”, gli sei andato contro in diretta. Un conto è dire “Io sono sicuro che Bea non manipola” un conto è “Non capisco perché Giuseppe continua a dire ...