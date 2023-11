Grande Fratello | “Ti sta usando” | Anita mette in guardia Vittorio

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023)affrontano un confronto. Il pensiero della gieffina su Beatrice: “Ti sta, Beatrice enelle ultime settimane nella Casa sono apparsi sempre più vicini. Mentre Giuseppe ha preso le distanze dall’attrice,e Beatrice sono riusciti ad instaurare un ottimo legame. Nelle ultime ore in giardinoha invitatoa riflettere sulle clip che sono state mostrate in diretta e che riguardano il suo rapporto con Beatrice. Leggi anche –> Mirko Brunetti e le nuove rivelazioni su Greta: “Questa cosa è venuta fuori sui social” Il confronto tra i due gieffini…dichiara: “Lei è un personaggio importante, noi non ...