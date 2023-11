Grande Fratello puntata 27 novembre | Greta concorrente | eliminato e nominati

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 28 novembre 2023) Ladel 27delè cominciata con il botto. Alfonso Signorini ha dato il benvenuto aRossetti all'interno dello studio. La ragazza, infatti, di lì a poco avrebbe incontrato prima Perla Vatiero e poi Mirko Brunetti per un confronto. Prima di arrivare al momento clou, però, il conduttore ha parlato con i due concorrenti di tutto quello che è successo in questi giorni. Mirko e Perla, così, sono stati chiamati a palesare i loro sentimenti e le loro sensazioni. Mirko ha detto: "La complicità con Perla è inevitabile. Abbiamo convissuto e certe cose ti rimangono dentro. Io sto riflettendo molto per me stesso, perché ho un'altra relazione. La mia testa è lì. Mi sento ancora fidanzato con. Ho iniziato a rimettere un po' di tasselli al posto loro, ma ...