Grande Fratello | Mirko smaschera Greta | Per amore ho accettato che dormisse con il suo ex

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo essere stato lasciato daRossetti in diretta televisiva,Brunetti ha deciso di condividere alcuni retroscena del rapporto tra lui e l'ex tentatrice. Durante la puntata del 27 novembre del, gli spettatori hanno assistito in diretta alla rottura del fidanzamento traRossetti eBrunetti. La loro relazione, nata davanti alle telecamere di Temptation Island, è giunta al termine per volontà della ragazza, sotto gli occhi indiscreti del. Dopo la puntata,, confidandosi con i suoi coinquilini, ha svelato alcuni retroscena della loro relazione.Rossetti ha lasciatodurante un faccia a faccia sapientemente orchestrato da Alfonso ...