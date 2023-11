Grande Fratello | Mirko Brunetti sbugiarda Greta Rossetti | “Ecco cosa mi aveva detto prima del mio ingresso in Casa!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 novembre 2023) Continua a tener banco il triangolo– Perla Vatiero –nella Casa del. Ieri sera nel corso della ventiduesima puntata del reality show di Alfonso Signorini la modella milanese ha fatto nuovamente irruzione nel programma di Canale 5, questa volta direttamente in uno degli studi più ambiti di Mediaset, per dare il via a un nuovo capitolo di questo lungo feuilleton amoroso iniziato in quel di Temptation Island. Dopo aver mostrando una clip con i momenti più intensi vissuti dae Perla dopo l’della Vatiero nella Casa di Cinecittà, il padrone di Casa ha invitato in studio la gieffina per un confronto con la sua “rivale”. Un confronto che è stato a dir poco pacato, sorprendendo pubblico, ...