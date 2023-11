Grande Fratello | Luca Vetrone pronto a entrare nella Casa? Perla Vatiero di lui aveva detto | “È il mio prototipo | però…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 novembre 2023) Il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti,e Greta Rossetti sta tenendo banco in queste ultime puntate di. La puntata di ieri sera infatti ha ottenuto grandi picchi di ascolto in termini di share televisivo e questo potrebbe far presagire un nuovo capitolo alla vicenda intrecciata. Intanto sempre ieri, Alfonso Signorini ha annunciato che sabato farà il suo ingresso come concorrente ufficiale anche Greta che sicuramente creerà scompiglio nei giochi. Ma sul web è iniziata a circolare anche un’altra voce che riguarderebbe un “ex frequentante” di. Ricordiamo infatti che dopo Temptation Island la ragazza si frequentò con il tentatore Igor Zeetti (oggi felicemente fidanzato). La loro relazione però durò ben poco e si è a lungo vociferato di un ...