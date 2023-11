Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla ventiduesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 novembre 2023) Ma io pensavo che Temptation Island Winter lo avessero rimandato e invece no, va in onda proprio adesso, semplicemente hanno deciso di chiamarloma è palesemente la versione autunno-inverno di Temptation Island! Io mi sento molto orfana di Pippo Bisciglia, sono onesta, però questa season 2 di Temptation ha ridato oggettivamente nuova linfa al programma di Alfonso Signorini, e non lo dico io ma lo dicono le interazioni social, gli ascolti e in generale il livello di attenzione generale che c’è adesso sul programma. C’è poco da fare, le creature di Queen Mary dominano quella rete e chiunque voglia aiutare i propri programmi alla fine finisce per pescare dal pentolone mariano. Poi ci stupiamo che Piersy non accenda mai la tv durante Uomini e Donne e non si lamenti mai di certo trash, ma certo che no, lì no Queen Mary no party, lo sappiamo ...