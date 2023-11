Ascolti tv lunedì 27 novembre : Il metodo Fenoglio - Grande Fratello - Far west

Grande Fratello - Rosy choc contro la sua famiglia : «Mi dicevate che per voi ero morta». Il padre ride - Signorini furioso

“Ora dico tutto”. Mirko lasciato in diretta al Grande Fratello : fuori roba grossa su Greta

Spunta un fantasma al Grande Fratello, Grecia piange e racconta tutto: ecco cosa è successo

Nella Casa delquest'anno mancavano come il pane spiriti, fantasmi e presenze inquietanti. Per questo motivo, dopo la puntata in diretta Grecia Colmenares ha ravvivato la serata scoppiando a piangere.

Grande Fratello: Angelica eliminata, Greta Rossetti concorrente Libero Magazine

Grande Fratello, le pagelle: Perla e Greta da applausi (8), Mirko debole (4), Angelica (7), Beatrice scivola (6)

Il triangolo Mirko - Perla e Greta ha dominato la 22 esima puntata del Grande Fratello, ma a uscirne bene sono state soprattutto le donne. L'eliminata della puntata è stata Angelica che però si può ...

La decisione di Greta alla proposta di Alfonso Singorini: sarà una nuova concorrente

5:44 Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini è una nuova concorrente play 78 • di Mediaset 3:32 Grande Fratello VIP - Delia è ufficialmente una nuova concorrente del GFVIP play 15 • di Mediaset ...