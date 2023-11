“Grande fratello” | la triste notizia su Mirko e Greta | cos’è successo durante il confronto

Leggi su tvzap

(Di martedì 28 novembre 2023) News TV. Puntata ricca di sorprese quella andata in onda ieri sera del. Il primo blocco è stato dedicato alla ritrovata complicità tra Miko e Perla e di quanto sembrino più legati di quanto vogliano ammettere. Mentre in studioc’era, che ha avuto modo di confrontarsi sia con Perla che con. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: “”, chi è stato eliminato: l’annuncio di Signorini a fine serata Leggi anche: “”, Vittorio ha un debole per lei: cos’ha scoperto Fiordaliso Iltra Perla eNella serata di ieri, lunedì 27 novembre, sia Perla chehanno avuto modo di ascoltare e rispondere a, che non è ...