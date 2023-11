Grande Fratello | Greta Rossetti toglierà il tatuaggio di coppia con Mirko Brunetti? La sua risposta spiazza tutti! VIDEO

Grande Fratello, Greta Rossetti toglierà il tatuaggio di coppia con Mirko Brunetti La sua risposta spiazza tutti!

GF, Greta Rossetti svela se cancellerà il tatuaggio di coppia con Mirko Brunetti Con l'entrata di Mirko al, per Greta si è aperto un periodo non molto semplice, reso ancora più ...

Fantasma al Grande Fratello, Grecia in lacrime: "Mi ha abbracciata"

Notte da incubo per Grecia Colmenares al Grande Fratello. Stando al racconto dell'attrice venezuelana, un fantasma l’avrebbe abbracciata in cucina in piena notte, subito dopo la diretta con Alfonso ...

Quando finisce il Grande Fratello 2023

Il caos negli appuntamenti dell'edizione 2023 del Grande Fratello sta facendo porre a tutti una domanda: quando finirà questa edizione