Grande Fratello | Beatrice tra Vittorio e Giuseppe | “Questa è diffamazione Fatelo stare zitto”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023)Luzzi divisa tra: il confronto in diretta. Ecco cos’è accadutoLuzzi nel corso della nuova puntata si ritrova faccia a faccia cone commenta anche l’avvicinamento con. Il conduttore chiede achi èper lui in questo momento, il gieffino risponde: “Una coinquilina della Casa”. “Ho fatto molto fatica a superarlo però l’ho superata. Il sentimento è passato, me ne ha fatte talmente tante” dichiara. Leggi anche –> Sanremo 2024, Amadeus sbarca al TG1: primo annuncio sulla kermesse Ecco cosa è emerso…dopo aver visto le immagini di ...