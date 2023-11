Grande Fratello 2023 | le reazioni social alla puntata del 27 novembre | i meme e i tweet più belli

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Continua senza sosta questa avventura delche, nonostante attualmente vada in onda una sola volta a settimana, sta riuscendo ad appassionare il pubblico di Canale 5 grazie al triangolo formato da Greta, Mirko e Perla (ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island). Per tutta questa, infatti, Alfonso Signorini non ha fatto altro che far dibattere gli uni contro gli altri i protagonisti di questa troppia, soddisfando il palato sopraffine degli amanti del trash (faccia di chi ...