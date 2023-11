Grande Fratello 2023 | caduta di stile di Cesara Buonamici | “Pessima figura”

(Di martedì 28 novembre 2023) Una frase che ha dettonel corso della puntata deldi lunedì 27 novembreha fatto storcere il naso al pubblico e soprattutto a un onorevole giornale italiano, che l’ha demolita. Infatti, il paragone che il mezzobusto del TG5 ha fatto tirando in causa la famiglia reale inglese ha spiazzato tutti, e non sono mancate feroci critiche. Vedremo sel’opinionista del GF intenderà giustificarsi o meno nella prossima diretta.: la frase spiazzante diDurante la puntata delsi è parlato della brutta frase di Beatrice Luzzi che ha insinuato che Perla Vatiero ...

Grande Fratello - Mirko si sfoga dopo essere stato lasciato da Greta : «Lei fuori mi diceva che dormiva da sola in camera con il suo ex. Io l’ho accettato per amore» – Video

Il retroscena di un ex naufrago : “Ecco cosa ha fatto Rosy Chin del Grande Fratello per me” - spunta fuori un gesto significativo

Israele, la gioia dello zio di Yagil e Or dopo la liberazione: "Ora aspetto mio fratello"

Anche questa volta, per Yaniv e la sua famiglia, per il figlio di solo un anno piùdi Yagil, ... Che anche ora, ancora, sente l'angoscia per ile la cognata accanto alla gioia per il ...

Grande Fratello, Fiordaliso riprende Mirko: «Perla è furiosa perché hai presentato la tua nipotina a Greta». Lui reagisce così

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono stati i grandi protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello. I due ex fidanzati, infatti, hanno avuto un confronto con l'influencer che ha ...

“Mi viene da piangere”: Panico al Grande Fratello, per una nota gieffina comincia il periodo nostalgia | Alfonso rischia grosso

La giovane protagonista del "Grande Fratello" si lascia andare ad uno sfogo clamoroso: il ripensamento cambia le carte in tavola.