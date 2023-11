Golf | Tiger Woods | c’è l’Hero World Challenge 2023 per il ritorno in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Un field da 20isti, tra i migliori al mondo, e un ambiente che lui conosce bene. Atanto basta per tornare inper la prima volta dallo scorso aprile. Hero: questa è l’occasione, il “suo” torneo, nel quale la sua fondazione riveste un ruolo importante. All’AlbanyCourse l’attesa è in larga misura per lui, che ha vinto per cinque volte, anche se l’ultima risale al 2011. Chi vuole il tris è Viktor Hovland: il norvegese va alla caccia di un’impresa mai riuscita neppure astesso. Non può raggiungere il terzo posto nell’OWGR, ma può andarci vicinissimo. Il meglio che può succedere, in termini di variazioni, è un passaggio di Brian Harman o dell’inglese Matt Fitzpatrick al numero 7: sul tavolo c’è anche il ...