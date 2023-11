Global Health e salute per il futuro | la via della prevenzione 2 0

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –, ricerca, innovazione sono tre asset fondamentali per poter vincere la sfida, sfida su cui nel nostro Paese devono convergere tutti gli attori per garantire la sostenibilità del sistema. Per dare le risposte necessarie allae, generare benessere e ridurre le disparità è necessario un cambiamento, che ha bisognocollaborazione di tutti gli attori coinvolti. Questo è il messaggio attorno al quale si sono confrontati oggi a Roma esponenti istituzionali, di Governo, Parlamento, Regioni, associazioni, accademia, società scientifiche e industria, nel corsoseconda edizione di “InnovaCtion” organizzata da Gsk, che vede come focus la, ...