Gli studenti italiani sono interessarti alle questioni sociali | hanno fiducia nella democrazia ma no nei politici L’indagine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) I ragazzidei buoni futuri cittadini. La generazione che sta crescendo in compagnia dell’intelligenza artificiale, della pandemia e dei nuovi conflitti, non si è arresa: si interessapolitiche e, ha ancorae spera nel voto anche se ha perso sempre piùnei confronti dei, della Giustizia e dei media tradizionali. Insomma, a livello internazionale ce la caviamo anche perché gli altri Paesi vanno peggio di noi. A dare questo quadro è l’International Civic and Citizenship Education Study, un’indagine internazionale promossa dalla Iea (International association for the evaluation of Educational Achievement), presentata questa mattina dall’Invalsi, ...