Gli struffoli napoletani sono il dolce festivo più cercato online

Leggi su 2anews

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilnatalizio piùd’Italia è campano: gli(35.000 ricerche) vincono sul panettone. Medaglia di bronzo per le seadas sarde. Trascorrere il tempo con i propri cari, decorare la casa e guardare film natalizi. Manca sempre meno al momento più magico dell’anno: il Natale. L’Italia, in particolare, è celebre per la sua