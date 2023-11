Giustizia “giusta” | arrivano le pagelle | i magistrati che sbagliano non saranno più promossi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023), si cambia, nei giorni delle polemiche più aspre tra governo e magistratura dopo le denunce sulle intenzioni delle toghe rosse di fare “opposizione giudiziaria” arrivate dal ministro Crosetto. Ieri, in Consiglio dei ministri, sono arrivate alcune misure destinate ad alimentare, probabilmente, lo scontro tra Anm ed esecutivo, in primis un meccanismo di valutazione dei giudici sula base dei processi più o meno fondati rispetto alle accuse formulate, le cosiddette “”. Sfumata, invece, l’ipotesi di test psico attitudinali per l’ingresso in magistratura. Ieri il governo ha approvato due decreti legislativi in materia di ordinamento giudiziario che riguardano sia la disciplina dell’ingresso in magistratura e le valutazioni sulla professionalità delle toghe che una stretta alla normativa del collocamento fuori ruolo dei ...