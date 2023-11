Giustizia | Conte all’AdnKronos | “Da Crosetto attacco gravissimo a magistratura”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – "L'mosso dal ministroallaè un. Ha attribuito allaaddirittura finalità eversive. Un ministro della Repubblica che sia serio e responsabile non può permettersi di lanciare questi attacchi a un altro potere dello Stato. Deve andare subito in procura a riferire i fatti di cui ha conoscenza e dopo venga anche in Parlamento, perché la questione è così seria e va chiarita anche in Parlamento". Lo dice il presidente del M5S Giuseppearrivando al Palazzo dell'Informazione per il Forum AdnKronos. Parlando delle pagelle e dei test per la, persi tratta di "un momento inopportuno perché ritorna quandoha attaccato i ...