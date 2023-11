“Giuro | l’ho sentita io” Grande Fratello | Anita choc su Bea Ascolta e spiffera subito a Giuseppe | lui è senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023), la ‘ta‘ diOlivieri asu Beatrice. Nella Casa sono diverse le dinamiche che stanno animando l’atmosfera. Dopo un periodo iniziale in cui i telespettatori lamentavano un certo ‘immobilismo’ il pubblico è stato accontentato. Non ci sono soltanto Mirko, Perla e Greta il cui triangolo sembra essersi rotto. Da qualche settimana, infatti, Beatrice Luzzi si è avvicinata parecchio a Vittorio Menozzi. Dopo aver interrotto la liaison conGaribaldi e aver trovato una tregua con Massimiliano Varrese, l’attrice ha mostrato interesse per il giovane modello. Interesse che peraltro pare essere ricambiato, anche se diversi inquilini, tra cui, hanno cercato di mettere in guardia il bel Vittorio. Ora a parlare del rapporto tra ...