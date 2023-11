Giulia Cecchettin | oggi l’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) –, accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell’ex fidanzatacomparirà davanti al magistrato perdi. Il 21enne, arrestato in Germania e da sabato scorso in Italia nel carcere Montorio di Verona, dovrà raccontare al gip di Venezia Benedetta Vitolo cosa è successo, secondo la sua versione dei fatti, l’11 novembre scorso. Alprevisto per questa mattina alle 10 all’interno del carcere dove il ragazzo è detenuto, sarà presente oltre al difensore Giovanni Caruso anche il pm Andrea Petroni che, si apprende da fonti investigative, sentirànei prossimi giorni. Il pm potrebbe aggravare le accuse contestando al ...