Giulia Cecchettin | oggi l' interrogatorio di Filippo Turetta

Filippo nella sezione 'sex offender'. La linea difensiva: perizia psichiatrica

Omicidio, le due strade per Turetta. Ecco che cosa lo attende in carcere Filippo Turetta oggi sarà interrogato dai pm che indagano sull'omicidio di. I legali del killer non si sbilanciano ma probabilmente seguiranno due strade per la sua linea difensiva: negare la premeditazione e richiedere una perizia psichiatrica . Turetta, ...

Giulia Cecchettin, la famiglia: chi sono lo zio Andrea (vivaista), la nonna Carla (pittrice) e il fratello Dav ilmessaggero.it

Bologna-Torino 2-0, la sintesi della partita

Il Bologna sale a 21 punti e affianca la Roma al quinto posto, il Toro resta fermo a quota 16 Passano il casello senza pagare: due motociclisti scaraventati in aria Omicidio Giulia Cecchettin, la ...

Violenza sulle donne, serve una rivoluzione culturale: "Ecco i segnali di un amore malato"

Cosa si fa ma soprattutto cosa si deve ancora fare, per porre fine ad un ignobile fenomeno. L’importanza di fare rete e tenere uniti gli anelli della catena di protezione delle vittime è emersa domeni ...