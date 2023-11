Giulia Cecchettin | in carcere Filippo Turetta risponde ai magistrati

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) La giornata del 28 novembre è stata importante, infatti dopo l’omicidio disi è tenuto il primo interrogatorio di. Il giovane, arrestato dopo una fuga in Germania ed estradato in Italia, si è incontrato con la gip Benedetta Vitolo e il pm Andrea Petroni neldi Verona dove è attualmente detenuto. E qui ha rivelato cosa ha fatto alla 22enne studentessa universitaria, brutalmente uccisa. Intanto, in seguito al terribile omicidio di, ha parlato anche l’avvocato della sorella, Elena, infatti in riferimento aha esclamato: “Lui ha dimostrato di essere un ‘molestatore assillante’, il suo comportamento, come sta emergendo da più elementi da noi già raccolti, è ...