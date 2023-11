Giulia Cecchettin | “Il telefonino era in auto” | la rivelazione a Pomeriggio 5

Leggi su dilei

(Di martedì 28 novembre 2023) Sono ancora svariati i punti lacunosi legati all’assurda morte di, assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Una vicenda che è ancora distante dal dirsi conclusa, giuridicamente parlando. Per quanto riguarda i risvolti sociali, invece, si spera che tale fiamma possa restare viva e non affievolirsi a causa del prossimo trend topic. I punti da chiarire L’ultima traccia lasciata dal cellulare dirisale alle ore 22.45 dello scorso 11 novembre. Al fine di rendere più chiara la cronologia degli eventi, occorre specificare come si tratti di 30 minuti prima, circa, dell’aggressione subita da Turetta (scena riportata anche da un vicino di casa). L’ultimo messaggio inviato dallo smartphone è stato indirizzato alla sorella Elena. Al tempo...