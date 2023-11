Giulia Cecchettin | Filippo Turetta ammette l' omicidio e piange davanti al gip | Sono affranto | voglio pagare tutto

(Di martedì 28 novembre 2023)si è avvalso della facoltà di non rispondere L'interrogatorio è iniziato verso le 10 e già attorno alle 10:30usciti il giudice e il pm. Ciò aveva fatto subito ritenere che il ...

Morte di Giulia : Turetta non risponde ai giudici e piange. L’avvocato dei Cecchettin : “Omicidio aggravato da Stalking”

Giulia Cecchettin - in carcere Filippo Turetta risponde ai magistrati

Confindustria Veneto Est: con Universita' Pd borsa studio in memoria Giulia

"Con l'Universita' di Padova stiamo lavorando per istituire una borsa di studio dedicata alla memoria die in apertura dell'assemblea dedicheremo un minuto di rumore al tema della violenza contro le donne. Questo per fare capire che ogni forma di violenza, discriminazione o ...

Sara Ricci racconta ai gieffini tutto su Giulia Cecchettin: il GF interviene Biccy

Giulia Cecchettin, il funerale: la chiesa e la data. «In arrivo migliaia di persone da tutta Italia»

Non si è ancora sciolto il dubbio se l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne massacrata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, possa svolgersi già sabato a Padova, nella Basilica di Santa Giustina ...

È sempre Carta Bianca, ospiti e temi del 28 Novembre

Come sempre torna É sempre Carta Bianca, la trasmissione di approfondimento di Bianca Berlinguer. Stasera tanti gli argomenti, ecco quali.