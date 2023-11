Giovanni muore a soli 27 anni | un tumore al cervello l’ha portato via in breve tempo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023)Latteri non cefatta. Il 27enne di Pianura è venuto a mancare a seguito di una lunga battaglia contro un graveal. A riportare la triste perdita è il Mattino. A maggio, era stata aperta una raccolta fondi per aiutaread affrontare le spese per un intervento chirurgico all’ospedale Carlo Besta di Milano, poiché al SanBosco di Napoli, non gli era stata assicurata la totale riuscita dell’intervento. Dopo l’intervento, le condizioni di salute di, sono peggiorate ulteriormente.Leggi anche: Né dimessa né ricoverata, paziente al pronto soccorso da 40 giorni Ilera già al quarto stadio Maria Suzzi, madre ...