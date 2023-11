Giovanna Brancati morta in un terribile incidente | tornava dal concorso per carabinieri

Leggi su today

(Di martedì 28 novembre 2023) Non si spegne l'ondata di cordoglio per, la ragazza di 21 anni di Ravagnese (Reggio Calabria)sull'autostrada A1 in un tragicostradale, mentre sabato scorso si trovava in viaggio con il padre, che guidava il veicolo ed è rimasto ferito. La giovane lascia un...