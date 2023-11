Giorni contati per la “chiusura” del centro che vuole curare i bambini farfalla | lo stop del ministero e poi riunione al fotofinish

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) La dead line è lì a un soffio: 1 dicembre ed è una corsa contro il tempo. Ma molto si sta muovendo per cercare di accompagnare in un porto sicuro Holostem: un polo di terapie avanzate di Modena che offre trattamenti grazie alle cellule staminali. Un’azienda di biotecnologie “speciale”, ma che rischia di essere liquidata se non arriverà la firma del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per la cessione del 100% a Enea Tech Biomedical, fondazione di diritto privato vigilata dallo stesso Mimit. Sembrava tutto pronto, ma il processo ha subito unoperché neiscorsi ilha rilevato “alcune criticità” nel progetto. Mercoledì 29 novembre, dopo il tavolo tecnico previsto per lunedì, ci sarà unaala cui parteciperà anche il ministro Urso. Sullo sfondo ...