Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS | 1 dicembre 2023

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 28 novembre 2023) Laper laricorre l’1dal 1988 quando l’Organizzazionedella Sanità la istituisce per aumentare la consapevolezza sulle sfide che restano per raggiungere l’obiettivo di porre fine alla malattia, entro il 2030. In tal senso c’è ancora molto da fare a livello di prevenzione, informazione e ricerca. Scopriamo