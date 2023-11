Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità | tutte le iniziative in programma a Bergamo

Rai per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 novembre 2023

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - siamo partiti dai dati (allarmanti e - purtroppo - in aumento) per analizzare le cause - sfatare i luoghi comuni e ripercorrere la storia. Risalendo su su fino ai miti greci